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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 10 января 2017 г.
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ФИФА расширила состав участников чемпионата мира до 48 национальных сборных
время публикации: 13:20
последнее обновление: 13:20
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ФИФА расширила состав участников чемпионата мира до 48 национальных сборных

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение количества участников чемпионата мира до 48 национальных сборных. Об этом решении было принято в ходе заседания, которое прошло в швейцарском Цюрихе, сообщает официальный сайт организации, пишет Новое время.

Изменения формата вступят в силу, начиная с мундиаля 2026 года. Участники турнира будут разделены на 16 подгрупп по три команды, откуда в плей-офф выйдут по две лучшие сборные.

Сообщалось, что доход от проведения чемпионата мира по новому формату может возрасти на 20% - от прогнозируемых 5,5 млрд долларов до 6,5 млрд. Также вырастут расходы на организацию — с 2 млрд до 2,3 млрд.

Ранее сообщалось, что США являются основными претендентами на проведения ЧМ-2026. Перед этим президент ФИФА Джанни Инфантино предложил довести количество сборных, которые будут принимать участие в чемпионате мира, до 48.

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Вторник, 10 января 2017 г.  

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