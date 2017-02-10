Шевченко посетит матчи "Динамо" и "Шахтёра" в Испании и Португалии

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко в настоящий момент находится в португальском городе Брага, где базируется донецкий "Шахтер", сообщает Zbirna.
10 февраля горняки сыграют здесь заключительный спарринг этой зимы - их соперником станет "Риу Аве" (девятая на данный момент команда чемпионата Португалии).
А уже на следующий день, 11 февраля, главный тренер сине-желтых будет находиться в Испании, где свой сбор проводит киевское "Динамо". В планах наставника посещение контрольного матча динамовцев против китайского клуба "Хэбэй Чайна Форчун" (седьмое место в элитном дивизионе).
Как сообщалось, сборная Украины проведет свой следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 24 марта - против команды Хорватии.
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