Шевченко посетит матчи "Динамо" и "Шахтёра" в Испании и Португалии

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко в настоящий момент находится в португальском городе Брага, где базируется донецкий "Шахтер", сообщает Zbirna.

10 февраля горняки сыграют здесь заключительный спарринг этой зимы - их соперником станет "Риу Аве" (девятая на данный момент команда чемпионата Португалии).

А уже на следующий день, 11 февраля, главный тренер сине-желтых будет находиться в Испании, где свой сбор проводит киевское "Динамо". В планах наставника посещение контрольного матча динамовцев против китайского клуба "Хэбэй Чайна Форчун" (седьмое место в элитном дивизионе).

Как сообщалось, сборная Украины проведет свой следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 24 марта - против команды Хорватии.

Cсылки по теме: