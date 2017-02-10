Украинские хоккеисты уступили полякам на Еврочеллендже в Катовице

Национальной сборной Украины по хоккею не удалось одержать победу над хозяевами Еврочелленджа-2017 поляками, которые в эти дни принимают турнир с участием четырех команд в городе Катовице.
Во втором туре соревнований "сине-желтые" в пятницу 10 февраля потерпели поражение от поляков в серии послематчевых буллитов - 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1), сообщает "Укринформ".
В игровое время в составе украинцев шайбы забросили представители ХК "Донбасс" Шамиль Рамазанов и Виктор Захаров. Автором победного буллита в ворота голкипера "Кременчуга" Эдуарда Захарченко стал Патрик Вронка.
В другом матче тура команда Италии сегодня играет со сборной Словении, с которой "сине-желтые" встретится 11 февраля.
Еврочелендж в Катовице является для украинских хоккеистов генеральной репетицией перед чемпионатом мира в дивизионе 1A, который пройдет в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля. В борьбе за две путевки в элиту мирового хоккея нашей сборной будут противостоять Венгрия, Казахстан, Австрия, Польша и Республика Корея.
Как сообщалось ранее, вчера, 9 февраля, Национальная сборная Украины на последних секундах овертайма вырвала победу у представителя элитного дивизиона мирового хоккея – команды Италии (4:3) в первой игре Еврочелленджа-2017 в польском городе Катовице.
|
Cсылки по теме:
Кириленко посетил открытую тренировку хоккейной сборной Украины
// NEWSru.ua // Спорт // 6 февраля 2017 г.
В последнем матче EIHC сборная Украины по хоккею обыграла Южную Корею
// NEWSru.ua // Спорт // 17 декабря 2016 г.
Украинская молодёжная сборная проиграла Венгрии на чемпионате мира по хоккею
// NEWSru.ua // Спорт // 15 декабря 2016 г.
"Козаки" стали талисманами Чемпионата мира по хоккею в Киеве
// NEWSru.ua // Спорт // 29 ноября 2016 г.
Кабмин создал оргкомитет по проведению в Украине ЧМ по хоккею-2017. Шефство получил Кириленко
// NEWSru.ua // Спорт // 23 ноября 2016 г.
20-й тур чемпионата Украины по хоккею: киевский "Дженералз" проиграл "Кривбассу"
// NEWSru.ua // Спорт // 16 ноября 2016 г.