Украинские хоккеисты уступили полякам на Еврочеллендже в Катовице

Национальной сборной Украины по хоккею не удалось одержать победу над хозяевами Еврочелленджа-2017 поляками, которые в эти дни принимают турнир с участием четырех команд в городе Катовице.

Во втором туре соревнований "сине-желтые" в пятницу 10 февраля потерпели поражение от поляков в серии послематчевых буллитов - 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1), сообщает "Укринформ".

В игровое время в составе украинцев шайбы забросили представители ХК "Донбасс" Шамиль Рамазанов и Виктор Захаров. Автором победного буллита в ворота голкипера "Кременчуга" Эдуарда Захарченко стал Патрик Вронка.

В другом матче тура команда Италии сегодня играет со сборной Словении, с которой "сине-желтые" встретится 11 февраля.

Еврочелендж в Катовице является для украинских хоккеистов генеральной репетицией перед чемпионатом мира в дивизионе 1A, который пройдет в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля. В борьбе за две путевки в элиту мирового хоккея нашей сборной будут противостоять Венгрия, Казахстан, Австрия, Польша и Республика Корея.

Как сообщалось ранее, вчера, 9 февраля, Национальная сборная Украины на последних секундах овертайма вырвала победу у представителя элитного дивизиона мирового хоккея – команды Италии (4:3) в первой игре Еврочелленджа-2017 в польском городе Катовице.

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