 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 10 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Футбольная ассоциация Англии скрыла 13 положительных проб игроков на наркотики
время публикации: 15:01
последнее обновление: 15:01
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Помимо нападающего Сток Сити Саидо Берахино, который был отстранен на два месяца из-за употребления наркотиков, в подобном были замешаны и другие игроки

Футбольная ассоциация Англии скрыла информацию об обнаружении 13 положительных проб на наркотики у игроков, сообщает SportArena со ссылкой на Daily Mail.

На протяжении четырех сезонов организацией в результате проведения допинг-тестов было выявлено 13 положительных проб на кокаин и экстази.

Сообщается, что эти пробы были сделаны вне соревновательного периода, что и стало причиной скрытия подобных фактов. Помимо нападающего Сток Сити Саидо Берахино, который был отстранен на два месяца из-за употребления наркотиков, в подобном были замешаны и другие игроки.

Среди них — экс-вратарь Вулверхэмптона Аарон МакКэри, ныне выступающий за Росс Каунти, а также полузащитник Шеффилд Юнайтед Жозе Бакстер, у которого положительную пробу обнаружили дважды. Имена остальных футболистов остаются неизвестными.

Больше всего положительных проб было обнаружено в сезоне-2014/15 — шесть, по три в сезоне-2013/14 и 2015/16 и одну в сезоне-2012/13. В прошлом сезоне антидопинговое агентство взяло 2442 пробы на запрещенные препараты. Ожидается, что это количество увеличится до 3000, а к сезону-2018/19 планируется собирать около 5000 допинг-проб.

Как сообщалось, ранее Международная федерация футбольных аасоциаций (FIFA) начала расследование в отношении 11 российских футболистов употревляющих допинг.

facebook

Cсылки по теме:

СМИ: российские футболисты употребляют кокаин, чтобы выходить из запоя
// NEWSru.ua // Спорт // 21 ноября 2016 г.

МОК призывает временно отстранить РФ от проведения международных соревнований по зимним видам спорта
// NEWSru.ua // Спорт // 19 июля 2016 г.

ФИФА требует подробностей о допинг-скандале в российском футболе
// NEWSru.ua // Спорт // 19 июля 2016 г.

УЕФА запускает самую строгую антидопинговую программу в истории футбола
// NEWSru.ua // Спорт // 11 сентября 2015 г.

УЕФА ужесточает допинг-контроль
// NEWSru.ua // Спорт // 9 июля 2013 г.

С сезона-2013/14 во всех турнирах УЕФА футболистов будут проверять на допинг
// NEWSru.ua // Спорт // 23 мая 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:12
 Онищенко никто не преследует, а документы по "Укргаздобыче" передаются в суд, - Сытник
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 10 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 16:12

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017