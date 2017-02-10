"Динамо" приобрело на четыре года у польского "Леха" защитника сборной Венгрии Кадара

Киевское "Динамо" достигло соглашения с польским клубом "Лех" (Познань) о трансфере защитника национальной сборной Венгрии Тамаша Кадара.

"Контракт между игроком и нашим клубом заключен на четыре года. Кадар уже определился с игровым номером, под которым он будет выступать за "Динамо" – 44", - сообщает в пятницу 10 февраля официальный сайт киевского клуба.

26-летний Кадар выступал за "Лех" с января 2015 года, в составе которого стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Польши в 2015 году. До этого выступал за венгерский "Диошдьер", голландскую "Роду", английские "Хаддерсфилд Таун" и "Ньюкасл".

С ноября 2010 года футболист национальной сборной Венгрии, за которую уже провел 37 матчей. Принимал участие в составе команды на Евро-2016 во Франции. Принял участие в трех из четырех матчей сборной Венгрии в этом турнире – против Австрии и Исландии в группе, а также против Бельгии в 1/8 финала.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ивуарийский нападающий итальянской "Перуджи" Жан-Армель Дроле находится в шаге от перехода в "Динамо".

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