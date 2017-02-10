Американский чемпион объяснил, почему Кличко победит Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что украинец Владимир Кличко выиграет у британского чемпиона по версии IBF Энтони Джошуа. По мнению американца, Джошуа еще не готов к этому поединку, передает BoxingScene.

"Промоутер подтолкнул Джошуа к этому бою. Джошуа еще нужно время, чтобы совершенствоваться. Сердцем я за него, но разумом - за Кличко. Не думаю, что Джошуа готов к этому бою. Это очень трудный поединок для него, учитывая опыт Кличко и то, что он бывал в любых ситуациях и дрался против боксеров с разными стилями", - говорит чемпион.

"Их стили хорошо дополняют друг друга. Кличко очень умен и он является контрпанчером. Несмотря на молодость, у Джошуа тоже есть удар, но ему не хватает гибкости. Кличко любит драться с такими бойцами, как он. Просто обожает. Единственная причина, по которой Тайсон Фьюри побил Кличко - то, насколько он был для него неудобен. Фьюри был гибким, мобильным и неуступчивым. Для Кличко - это трудно. Он - робот", - считает Уайлдер.

Поединок между Кличко и Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. О дате боя было объявлено сразу после победы Джошуа над американцем Эриком Молиной в Манчестере. Джошуа победил нокаутом в третьем раунде.

Ранее Кличко признавался, что он большой поклонник Джошуа с того времени, как впервые увидел его в ринге, но при этом отмечал, что в их очном поединке дружбы не будет.

Уже состоялась первая пресс-конференция Кличко и Джошуа, в ходе которой боксеры провели дуэль взглядов.

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