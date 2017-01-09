8-й этап Кубка мира по биатлону перенесли из Тюмени в Контиолахти

Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти.

Об этом сообщается на сайте международного союза биатлонистов, передает Сhampion.

"Международный союз биатлонистов выбрал новое место для проведения восьмого этапа Кубка мира. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 6 по 12 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Изначально соревнования должны были пройти в Тюмени, но были перенесены после доклада Макларена о допинг в российском спорте.

Ранее сообщалось, что международный олимпийский комитет принял решение продлить санкции в отношении России, введенные за допингового скандала.

Напомним, Чехия выступила за лишение России прав на проведение биатлонных турниров, в том числе этапа Кубка мира в этом сезоне и чемпионата мира-2021 и чемпионата мира среди юниоров. Это решение поддержали норвежская, канадская, американская и некоторые другие федерации.

Поэтому в этом году юниорский чемпионат мира по биатлону пройдет с 22 по 28 февраля не в России, а в словацком городе Осрблье.

Отметим, что в 2017 году в России планируется восемь зимних турниров, которые могут быть отменены и перенесены в другое место согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

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