8-й этап Кубка мира по биатлону перенесли из Тюмени в Контиолахти

Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти.
Об этом сообщается на сайте международного союза биатлонистов, передает Сhampion.
"Международный союз биатлонистов выбрал новое место для проведения восьмого этапа Кубка мира. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 6 по 12 марта 2017 года", - говорится в сообщении.
Изначально соревнования должны были пройти в Тюмени, но были перенесены после доклада Макларена о допинг в российском спорте.
Ранее сообщалось, что международный олимпийский комитет принял решение продлить санкции в отношении России, введенные за допингового скандала.
Напомним, Чехия выступила за лишение России прав на проведение биатлонных турниров, в том числе этапа Кубка мира в этом сезоне и чемпионата мира-2021 и чемпионата мира среди юниоров. Это решение поддержали норвежская, канадская, американская и некоторые другие федерации.
Поэтому в этом году юниорский чемпионат мира по биатлону пройдет с 22 по 28 февраля не в России, а в словацком городе Осрблье.
Отметим, что в 2017 году в России планируется восемь зимних турниров, которые могут быть отменены и перенесены в другое место согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).
|
Cсылки по теме:
Британское антидопинговое агентство хочет запретить России участие в Олимпиаде-2018
// NEWSru.ua // Спорт // 8 января 2017 г.
Юниорский чемпионат мира по биатлону вместо РФ примет Словакия
// NEWSru.ua // Спорт // 4 января 2017 г.
МОК проанализирует допинг-пробы всех российских участников Зимних Игр-2010
// NEWSru.ua // Спорт // 23 декабря 2016 г.
Жданов: РФ должна быть наказана за организованную преступную деятельность по употреблению допинга
// NEWSru.ua // Спорт // 23 декабря 2016 г.
РФ отказалась от проведения соревнований по биатлону из-за допинговых скандалов
// NEWSru.ua // Спорт // 22 декабря 2016 г.
Чехия, Норвегия, Канада выступают за лишение России прав на проведение биатлонных соревнований
// NEWSru.ua // Спорт // 19 декабря 2016 г.
СМИ: у РФ могут отобрать ещё восемь международных турниров 2017 года
// NEWSru.ua // Спорт // 15 декабря 2016 г.