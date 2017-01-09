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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 9 января 2017 г.
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Одна из сестёр Музычук отказалась ехать в Иран на ЧМ-2017 из-за хиджаба
время публикации: 13:29
последнее обновление: 13:29
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Украинская шахматистка, экс-чемпионка мира Мария Музычук отказалась от поездки на чемпионат мира в Иран, который состоится в феврале 2017 года, из-за требования носить хиджаб

Украинская шахматистка, экс-чемпионка мира Мария Музычук отказалась от поездки на чемпионат мира в Иран, который состоится в феврале 2017 года, из-за требования носить хиджаб.

"Следующий наш турнир с Анной – Gibraltar-Open. Мы туда каждый год ездим последние несколько лет. Что касается Чемпионата мира-2017 в Иране, то я решила отказаться от участия, так как совершенно очевидно, что Иран не подходящая страна для такого престижного соревнования. И это неправильно, что те шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, просто ни за что теряют право играть в чемпионате мира", – сообщила она в интервью Сensor.net.ua.

В то же время сестра Марии - Анна Музычук, которая в конце 2016 года стала чемпионкой мира по рапиду и блицу в Дохе (Катар), приняла решение поехать в Тегеран.

"Да, Аня подписала контракт. Мы с ней разговаривали об этом, но для нее стать чемпионкой мира – мечта всей жизни", – добавила Мария.

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