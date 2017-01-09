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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 9 января 2017 г.
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Свитолина поднялась в рейтинге WTA
время публикации: 14:45
последнее обновление: 14:45
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В рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом обновив национальный рекорд в этом престижном мировом рейтинге. Об этом сообщает сайт организации

В рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом обновив национальный рекорд в этом престижном мировом рейтинге. Об этом сообщает сайт организации.

Еще одна украинка Леся Цуренко в обновленном рейтинге потеряла 4 позиции и опустилась на 61 место с 1003 очками, тогда как Екатерина Бондаренко сохранила 68 место, имея в своем активе 883 очка.

А вот Екатерина Козлова сумела попасть в 100 лучших теннисисток мира - поднявшись на 3 строчки, она оказалась на 98-м месте в рейтинге WTA с 654 очками.

В первой тройке лучших теннисисток мира без изменений: немка Анжелика Кербер на первой строчке с 8875 очками, американка Серена Уильямс на второй с 7080, полячка Агнешка Радванска на третьей из 5420.

Как сообщалось, украинская теннисистка Элина Свитолина намерена в 2017 году попасть в десятку лучших теннисисток мира. Таким образом, она еще на шаг приблизилась к поставленной цели.

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Понедельник, 9 января 2017 г.  

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