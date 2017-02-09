 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 9 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Катовице на Еврочеллендже украинские хоккеисты сенсационно победили Италию

время публикации: 23:10
последнее обновление: 23:13
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Национальная сборная Украины на последних секундах овертайма вырвала победу у представителя элитного дивизиона мирового хоккея - команды Италии (4:3) в первой игре Еврочелленджа-2017 в польском городе Катовице.

Шайбы забросили: Павел Таран (8-я минута), Шамиль Рамазанов (14), Никита Буценко (32) и Дмитрий Игнатенко (5-я минута овертайма) - в украинской сборной; Даниэль Франк (15), Лука Фриго (17) и Томмазо Траверса (20) - у итальянцев, сообщает "Укринформ".

10 февраля украинская команда сыграет с поляками (начало в 17.30), а 11 февраля - со словенцами (16.00).

Еврочеллендж в Катовице станет для украинских хоккеистов генеральной репетицией перед чемпионатом мира в дивизионе 1A, который состоится в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля. В борьбе за две путевки в элиту нашей сборной будут противостоять Венгрия, Казахстан, Австрия, Польша и Республика Корея.

facebook

Cсылки по теме:

Кириленко посетил открытую тренировку хоккейной сборной Украины
// NEWSru.ua // Спорт // 6 февраля 2017 г.

В последнем матче EIHC сборная Украины по хоккею обыграла Южную Корею
// NEWSru.ua // Спорт // 17 декабря 2016 г.

Украинская молодёжная сборная проиграла Венгрии на чемпионате мира по хоккею
// NEWSru.ua // Спорт // 15 декабря 2016 г.

"Козаки" стали талисманами Чемпионата мира по хоккею в Киеве
// NEWSru.ua // Спорт // 29 ноября 2016 г.

Кабмин создал оргкомитет по проведению в Украине ЧМ по хоккею-2017. Шефство получил Кириленко
// NEWSru.ua // Спорт // 23 ноября 2016 г.

20-й тур чемпионата Украины по хоккею: киевский "Дженералз" проиграл "Кривбассу"
// NEWSru.ua // Спорт // 16 ноября 2016 г.

Без зарплаты не играют в хоккей: "Дженералз" отказались выйти на матч против "Донбасса"
// NEWSru.ua // Спорт // 2 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:12
 "Исламское государство" обстреляло израильский курорт Эйлат с территории Египта
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 9 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:12

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017