В Катовице на Еврочеллендже украинские хоккеисты сенсационно победили Италию

Национальная сборная Украины на последних секундах овертайма вырвала победу у представителя элитного дивизиона мирового хоккея - команды Италии (4:3) в первой игре Еврочелленджа-2017 в польском городе Катовице.

Шайбы забросили: Павел Таран (8-я минута), Шамиль Рамазанов (14), Никита Буценко (32) и Дмитрий Игнатенко (5-я минута овертайма) - в украинской сборной; Даниэль Франк (15), Лука Фриго (17) и Томмазо Траверса (20) - у итальянцев, сообщает "Укринформ".

10 февраля украинская команда сыграет с поляками (начало в 17.30), а 11 февраля - со словенцами (16.00).

Еврочеллендж в Катовице станет для украинских хоккеистов генеральной репетицией перед чемпионатом мира в дивизионе 1A, который состоится в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля. В борьбе за две путевки в элиту нашей сборной будут противостоять Венгрия, Казахстан, Австрия, Польша и Республика Корея.

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