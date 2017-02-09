Умер легендарный вратарь "Динамо" Виктор Чанов

8 февраля скончался знаменитый вратарь киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов. Как сообщило издание "Гордон" со ссылкой на родных Чанова.

Чанов родился в Донецке в 1959 году. С 1978 по 1981 годы выступал за "Шахтер". Далее он 8 сезонов отыграл за киевское "Динамо" (202 матча). За сборную СССР Чанов сыграл 21 матч, был в заявке сборной на трех чемпионатах мира (1982, 1986, 1990). В 90-е годы он завершал карьеру в Израиле в составе "Маккаби" (Хайфа) и "Бней-Йегуда" (Тель-Авив).

Чанов - трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков-86. Он демонстрировал зрелищный стиль игры, многие болельщики запомнили его за эффективные прыжки и блестящую реакцию. Как тренер он работал в "Динамо" и "ЦСКА-Борисфен".

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