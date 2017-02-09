Украинец Скрипник оказался в числе претендентов на пост наставника сборной Беларуси

Украинский тренер Виктор Скрипник оказался в числе претендентов на пост наставника сборной Беларуси.

По просьбе издания "Прессбол" с бывшим тренером бременского "Вердера" связался один из украинских специалистов, которого Скрипник попросил запастись терпением и не нагнетать обстановку по поводу своего возможного назначения на пост тренера сборной Беларуси.

47-летний тренер сообщил, что готов будет комментировать информацию, как только она появится в официальных источниках, таким образом, намекнув на свое возможное назначение.

Отметим, что кроме Скрипника на пост главного тренера сборной Беларуси также претендуют местный тренер Олег Кононов, а также российские специалисты Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.

Напомним, в начале декабря прошлого года белорусская федерация футбола досрочно расторгла контракт с Александром Хацкевичем, который считался одним из претендентов на пост тренера "Динамо".

Как сообщалось, летом 2016 года главный тренер известной немецкой футбольной команды высшего дивизиона "Вердер" Виктор Скрипник подписал новый контракт с бременским клубом. Украинский специалист продлил договор до середины 2018 года.

Cсылки по теме: