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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Украинец Скрипник оказался в числе претендентов на пост наставника сборной Беларуси
время публикации: 22:20
последнее обновление: 22:20
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Украинский тренер Виктор Скрипник оказался в числе претендентов на пост наставника сборной Беларуси

Украинский тренер Виктор Скрипник оказался в числе претендентов на пост наставника сборной Беларуси.

По просьбе издания "Прессбол" с бывшим тренером бременского "Вердера" связался один из украинских специалистов, которого Скрипник попросил запастись терпением и не нагнетать обстановку по поводу своего возможного назначения на пост тренера сборной Беларуси.

47-летний тренер сообщил, что готов будет комментировать информацию, как только она появится в официальных источниках, таким образом, намекнув на свое возможное назначение.

Отметим, что кроме Скрипника на пост главного тренера сборной Беларуси также претендуют местный тренер Олег Кононов, а также российские специалисты Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.

Напомним, в начале декабря прошлого года белорусская федерация футбола досрочно расторгла контракт с Александром Хацкевичем, который считался одним из претендентов на пост тренера "Динамо".

Как сообщалось, летом 2016 года главный тренер известной немецкой футбольной команды высшего дивизиона "Вердер" Виктор Скрипник подписал новый контракт с бременским клубом. Украинский специалист продлил договор до середины 2018 года.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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