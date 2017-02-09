Украинки завоевали "золото" и "серебро" на международном турнире по прыжкам в высоту

Финалистки Олимпийских игр украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко 8 февраля заняли первое и второе места на международном турнире по прыжкам в высоту Banskobystricka latka в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Согласно сообщению, это был первый этап серии турниров International High Jump Tour. Геращенко со второй попытки преодолела 1,93 м, что стало ее лучшим результатом нынешнего сезона.

Юлия Левченко, которая завершила соревнования второй, с первой попытки преодолела 1,89 метра.

Олимпийская чемпионка Рут Бейтиа из Испании замкнула призовую тройку, "перелетев" планку на высоте 1,89 м с первой попытки, но только со второй преодолев высоту 1,85 м.

Напомним, 8 февраля сборная Украины завершила выступление на Универсиаде, завоевав 9 медалей.

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