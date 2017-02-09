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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Климкин пообещал политическую и эмоциональную поддержку футболисту Зозуле
время публикации: 14:56
последнее обновление: 15:54
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство постарается не допускать провокаций, подобных ситуации с украинским футболистом Романом Зозулей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство постарается не допускать провокаций, подобных ситуации с украинским футболистом Романом Зозулей. Как передает УНИАН, об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что ситуация с футболистом Зозулей в МИД для многих является личным эмоциональным делом.

"Мы стараемся с самого начала ему помогать. И мы прекрасно знаем, что то, что было там организовано, это очень сознательная провокация, когда нескольких ультрас левого толка использовали, абсолютно цинично использовали", - заявил Климкин.

По его убеждению, в целом футбольная общественность Испании имеет совершенно другое мнение.

По словам министра, посольство и МИД поддерживают контакт с испанскими политиками, с которыми "у нас действительно очень добрые отношения и взаимопонимание".

"Поэтому такие провокации, - а они будут и дальше, мы прекрасно понимаем, - со стороны России, будем стараться не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально", - сказал Климкин.

Как сообщалось, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел из "Бетиса" в аренду в другой испанский клуб "Райо Вальекано". Однако, фанаты "Райо", которые отличаются своими леворадикальными взглядами, назвали украинца нацистом и потребовали от руководства клуба немедленно вернуть игрока в "Бетис". Позже в защиту футболиста выступили многочисленные известные общественные деятели, активисты.

Президент испанской Примеры (высший дивизион чемпионата страны, аналог УПЛ) пообещал разобраться в этом деле, а руководство "Райо Вальекано" повторно пригласило футболиста в клуб, пообещав полную безопасность и комфорт.

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Cсылки по теме:

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// NEWSru.ua // Спорт // 8 февраля 2017 г.

В защиту Зозули выступила авторитетная испанская газета El Pais
// NEWSru.ua // Спорт // 6 февраля 2017 г.

Испанский "Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться в клуб
// NEWSru.ua // Спорт // 3 февраля 2017 г.

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// NEWSru.ua // Спорт // 2 февраля 2017 г.

Стаховский заступился за Зозулю перед фанатами "Райо Вальекано"
// NEWSru.ua // Спорт // 2 февраля 2017 г.

Коммунистические ультрас испанского "Райо Вальекано" назвали Зозулю нацистом
// NEWSru.ua // Спорт // 1 февраля 2017 г.

Футболист Зозуля передал украинским разведчикам беспилотник "Аист"
// NEWSru.ua // Спорт // 20 декабря 2016 г.


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