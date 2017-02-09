Сборная Украины может открыть новый стадион в Приштине в матче с Косово

Бывший игрок полтавской "Ворсклы" Арменд Даллку говорит, что первый домашний матч сборной непризнанного нашей страной Косово на родине может быть против Украины.

Об этом сообщает канал "Футбол".

"Матч Косово – Украина должен быть на стадионе "Приштины". Сейчас идет полная реконструкция арены. Но наш президент и руководитель федерации говорят, что к матчу с Украиной успевают привести стадион в порядок. Пока еще точно не известно, но они думают, что первая официальная игра в Косово будет именно с Украиной", - сказал Даллку.

Напомним, команды уже сыграли между собой один матч и сборная Украины отпраздновала победу. Второй поединок между сборными должен состоятся 6 ноября.

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