 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 9 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Сборная Украины может открыть новый стадион в Приштине в матче с Косово
время публикации: 20:04
последнее обновление: 20:04
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Бывший игрок полтавской "Ворсклы" Арменд Даллку говорит, что первый домашний матч сборной непризнанного нашей страной Косово на родине может быть против Украины

Бывший игрок полтавской "Ворсклы" Арменд Даллку говорит, что первый домашний матч сборной непризнанного нашей страной Косово на родине может быть против Украины.

Об этом сообщает канал "Футбол".

"Матч Косово – Украина должен быть на стадионе "Приштины". Сейчас идет полная реконструкция арены. Но наш президент и руководитель федерации говорят, что к матчу с Украиной успевают привести стадион в порядок. Пока еще точно не известно, но они думают, что первая официальная игра в Косово будет именно с Украиной", - сказал Даллку.

Напомним, команды уже сыграли между собой один матч и сборная Украины отпраздновала победу. Второй поединок между сборными должен состоятся 6 ноября.

facebook

Cсылки по теме:

Молодежная футбольная сборная Украины узнала соперников в отборе Евро-2019
// NEWSru.ua // Спорт // 26 января 2017 г.

ФИФА оштрафовала ФФУ на 15 тысяч франков за поведение болельщиков во время матча Украина - Косово
// NEWSru.ua // Спорт // 3 ноября 2016 г.

Шевченко рассказал, как сборная Украины готовится к матчам с Турцией и Косово
// NEWSru.ua // Спорт // 4 октября 2016 г.

Сборная по футболу сыграет с Косово в Кракове
// NEWSru.ua // Спорт // 23 сентября 2016 г.

МИД предлагает ФФУ проводить матчи с непризнанным Косово на нейтральном поле
// NEWSru.ua // Спорт // 19 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 21:38
 В Донецкой области на линии разграничения подорвался на мине местный житель
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 9 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 21:38

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017