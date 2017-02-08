Испанская лига подаёт в суд на фанатов "Райо Вальекано", которые угрожали Зозуле

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что в ближайшие дни в суд направят иск против болельщиков "Райо Вальекано", которые угрожали украинскому футболисту Роману Зозуле когда тот только приехал в команду.
Об этом сообщает издание AS, пишет "Укринформ".
"Это негативный прецедент для испанского чемпионата и Испании в целом. Игрок напуган и мы должны как-то отреагировать. Мы сделаем все, что в наших силах. Сегодня или завтра мы представим обвинения в совершении преступления 17 лицам, которые мешали игроку, когда он приехал на тренировку "Райо Вальекано", - заявил Тебас.
Напомним, Зозуля 31 января перешел из "Бетиса" до "Райо Вальекано" на правах аренды, но вынужден был через день вернуться. Фанаты "Райо" (ультралевого направления) обвинили его в нацизме и агрессивно требовали чтобы он убирался из клуба. Зозулю поддержали испанский лига, "Бетис", ФФУ. "Райо Вальекано" предложил ему вернуться и гарантировал безопасность, но украинец отказался из-за постоянных акций протеста и угроз со стороны фанатов "Райо".
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