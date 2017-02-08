"Шахтёр" занял третье место на турнире Atlantic Cup

Вице-чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера", находящиеся на тренировочном сборе в Португалии, стали бронзовыми призерами товарищеского турнира Atlantic Cup. В матче за 3-е место "горняки" взяли верх над венгерским "Дебреценом" - 2:1, сообщает Укринформ.
"Динамо" обыграло "Осиек" на новом сборе в Испании
Все результативные атаки состоялись до перерыва. На 27-й минуте счет открыл Густаво Бланко Лещук, который удачно сыграл на добивании, а через 2 минуты после паса Тайсона преимущество "оранжево-черных" закрепил Дентиньо. На 37-й минуте одна из немногих контратак "Дебрецена" завершилась голом Хариса Ханджича, которому удалось головой замкнуть навес с левого фланга.
В финале Atlantic Cup хорватская "Риека" разгромила чешский клуб "Яблонец" - 3:0.
Напомним, первый официальный матч после зимнего межсезонья "Шахтер" сыграет 16 февраля в Испании, где встретится с "Сельтой" в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Ответный поединок пройдет в Харькове 23 февраля.
3 февраля "Шахтёр" в Португалии разгромил "Ольборг" на турнире Atlantic Cup.
"Динамо" обыграло "Осиек" на новом сборе в Испании
Команда Сергея Реброва в стартовом спарринге второго тренировочного сбора на Пиренеях во вторник одержала победу над хорватским ФК "Осиек" – 2:1. Успех динамовцам принесли точные удары Виктора Цыганкова, который отличился на 19-й минуте встречи, и Павла Ореховского (89). Автором гола в составе балканцев стал Иосиф Кнезевич (77).
Стартовый состав "Динамо": Максим Коваль, Домагой Вида, Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Александар Пантич, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Сергей Рыбалка, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес. На замену выходили Никита Бурда и Артем Беседин.
10, 11 и 14 февраля "Динамо" проведет контрольные поединки с китайскими клубами "Шаньдун Лунэн", "Хэбэй Чайная Форчун" и "Бейджин Гоань". 13 февраля соперником "бело-синих" будет местная "Марбелья", 16 февраля - датский "Хобро", 17 февраля - норвежский "Стремсгодсет".
Напомним, на первом испанском сборе "Динамо" провело товарищеские поединки с немецким "Санкт-Паули" (3:1), китайским "Тяньцзинь Теда" (3:0), австрийским "Лиферингом" (1:3), "Сувон Самсунг Блувингз "из Республики Корея (1:1) и болгарским ЦСКА (2:2).
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