Конгресс Международного союза биатлонистов отобрал у России ЧМ-2021 – СМИ

Чемпионат мира по биатлону 2021 года, который должен состояться в российской Тюмени, перенесут в другую страну.
Об этом в среду 8 января сообщает норвежский сайт NRK.
Отмечается, что сегодня такое решение приняли в австрийском Хохфильцене на внеочередном заседании конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).
Основанием для жесткого решения стало несоответствие Российской Федерации кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Напомним, ранее у Тюмени отобрали этап Кубка мира по биатлону – его перенесли в финский Контиолахти.
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