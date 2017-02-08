Конгресс Международного союза биатлонистов отобрал у России ЧМ-2021 – СМИ

Чемпионат мира по биатлону 2021 года, который должен состояться в российской Тюмени, перенесут в другую страну.

Об этом в среду 8 января сообщает норвежский сайт NRK.

Отмечается, что сегодня такое решение приняли в австрийском Хохфильцене на внеочередном заседании конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

Основанием для жесткого решения стало несоответствие Российской Федерации кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, ранее у Тюмени отобрали этап Кубка мира по биатлону – его перенесли в финский Контиолахти.

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