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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Конгресс Международного союза биатлонистов отобрал у России ЧМ-2021 – СМИ
время публикации: 19:57
последнее обновление: 19:57
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Чемпионат мира по биатлону 2021 года, который должен состояться в российской Тюмени, перенесут в другую страну

Чемпионат мира по биатлону 2021 года, который должен состояться в российской Тюмени, перенесут в другую страну.

Об этом в среду 8 января сообщает норвежский сайт NRK.

Отмечается, что сегодня такое решение приняли в австрийском Хохфильцене на внеочередном заседании конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

Основанием для жесткого решения стало несоответствие Российской Федерации кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, ранее у Тюмени отобрали этап Кубка мира по биатлону – его перенесли в финский Контиолахти.

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Среда, 8 февраля 2017 г.  

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