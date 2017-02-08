Долгополов проиграл призёру Олимпиады на турнире в Эквадоре

Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел выйти во второй раунд турнира ATP Equador Open в столице Эквадора Кито с призовым фондом $482 060.
В стартовом матче киевлянин, посеянный под 5-м номером, уступил серебряному призеру Олимпийских игр 2016 года в миксте Радживу Раму из США - 6:3, 6:7 (4:7), 3:6, сообщает Укринформ.
Встреча на корте продолжалась 1 час 48 минут.
Ранее украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире ATP в Монпелье (Франция).
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