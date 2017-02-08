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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Долгополов проиграл призёру Олимпиады на турнире в Эквадоре
время публикации: 10:41
последнее обновление: 10:41
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Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел выйти во второй раунд турнира ATP Equador Open в столице Эквадора Кито с призовым фондом $482 060.

В стартовом матче киевлянин, посеянный под 5-м номером, уступил серебряному призеру Олимпийских игр 2016 года в миксте Радживу Раму из США - 6:3, 6:7 (4:7), 3:6, сообщает Укринформ.

Встреча на корте продолжалась 1 час 48 минут.

Ранее украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире ATP в Монпелье (Франция).

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Среда, 8 февраля 2017 г.  

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