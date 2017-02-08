Украина завершила выступление на Универсиаде, завоевав 9 медалей

На XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан) в среду, 8 февраля, прошел последний день соревнований для украинской сборной.
По итогам выступлений в копилке студенческой сборной Украины 9 медалей: 2 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые и 10-е место в общекомандном зачете, сообщает Укринформ.
Чемпионами Всемирных зимних студенческих игр-2017 стали биатлонистка Надежда Белкина, которая выиграла гонку преследования, и фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин - в соревнованиях танцевальных дуэтов.
Серебряные награды завоевали сноубордистка Аннамари Данча (параллельный слалом) и биатлонистка Яна Бондарь - в спринтерской гонке и масс-старте.
Обладателями бронзовых медалей стали сноубордист Александр Белинский, который дважды поднимался на пьедестал (параллельный гигантский слалом и гигантский слалом), Надежда Белкина (индивидуальная гонка), а также смешанная эстафета биатлонистов в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Максима Ивко и Артема Тищенко.
Всего в Алматы Украину представлял 61 спортсмен (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, лыжный фристайл, лыжное двоеборье, конькобежный спорт).
Больше всего медалей завоевали представители России (71), Казахстана (36), Японии (28), Республики Корея (21), Польши (12) и Китая (10).
Отметим, что на прошлой зимней Универсиаде в Испании и Словакии в 2015 году украинские атлеты-студенты завоевали 5 наград - 2 "золота", 1 "серебро" и 2 "бронзы".
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