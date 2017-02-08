 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Среда, 8 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Украина завершила выступление на Универсиаде, завоевав 9 медалей
время публикации: 14:05
последнее обновление: 14:09
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украина завершила выступление на Универсиаде, завоевав 9 медалей

На XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан) в среду, 8 февраля, прошел последний день соревнований для украинской сборной.

По итогам выступлений в копилке студенческой сборной Украины 9 медалей: 2 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые и 10-е место в общекомандном зачете, сообщает Укринформ.

Чемпионами Всемирных зимних студенческих игр-2017 стали биатлонистка Надежда Белкина, которая выиграла гонку преследования, и фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин - в соревнованиях танцевальных дуэтов.

Серебряные награды завоевали сноубордистка Аннамари Данча (параллельный слалом) и биатлонистка Яна Бондарь - в спринтерской гонке и масс-старте.

Обладателями бронзовых медалей стали сноубордист Александр Белинский, который дважды поднимался на пьедестал (параллельный гигантский слалом и гигантский слалом), Надежда Белкина (индивидуальная гонка), а также смешанная эстафета биатлонистов в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Максима Ивко и Артема Тищенко.

Всего в Алматы Украину представлял 61 спортсмен (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, лыжный фристайл, лыжное двоеборье, конькобежный спорт).

Больше всего медалей завоевали представители России (71), Казахстана (36), Японии (28), Республики Корея (21), Польши (12) и Китая (10).

Отметим, что на прошлой зимней Универсиаде в Испании и Словакии в 2015 году украинские атлеты-студенты завоевали 5 наград - 2 "золота", 1 "серебро" и 2 "бронзы".

facebook

Cсылки по теме:

Украинская биатлонистка Бондарь выиграла "серебро" на Всемирной Универсиаде-2017
// NEWSru.ua // Спорт // 7 февраля 2017 г.

На Универсиаде-2017 биатлонистка Белкина принесла Украине первое "золото"
// NEWSru.ua // Спорт // 3 февраля 2017 г.

Украинские фигуристы стали чемпионами Всемирной Универсиады-2017 в Алматы
// NEWSru.ua // Спорт // 4 февраля 2017 г.

На Всемирной Универсиаде-2017 украинские фигуристы в списке лидеров, а биатлонистка выиграла "серебро"
// NEWSru.ua // Спорт // 2 февраля 2017 г.

Украинские студенты завоевали "серебро" и "бронзу" на Всемирной Универсиаде-2017
// NEWSru.ua // Спорт // 30 января 2017 г.

Украина завершила Всемирную Универсиаду на 8 месте
// NEWSru.ua // Спорт // 15 июля 2015 г.

Универсиада-2013: Елена Костевич не было равных в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м
// NEWSru.ua // Спорт // 17 июля 2013 г.

Украина заняла 7 место на XXVI Летней Всемирной Универсиаде
// NEWSru.ua // Спорт // 23 августа 2011 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:02
 Кабмин утвердил отмену виз с Албанией и военное сотрудничество с ОАЭ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 8 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 15:02

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017