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Марченко победил на старте турнира в Монпелье
время публикации: 7 февраля 2017 г., 22:25
последнее обновление: 7 февраля 2017 г., 22:25
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Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире ATP в Монпелье (Франция) с призовым фондом 540 тысяч 310 евро

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире ATP в Монпелье (Франция) с призовым фондом 540 тысяч 310 евро.

В первом круге Марченко обыграл хозяина корта Кантена Гали - 6:4, 6:4, сообщает "Укринформ".

Встреча продолжалась 1 час и 16 минут. На счету Марченко 4 эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейкпоинта из 6-ти.

Отметим, что для второй "ракетки" Украины Марченко который занимает 91-е место в мировом рейтинге, это первая победа в 2017 году. Ранее Илья проиграл хорвату Иво Карловичу и лидеру гонки АТР британцу Энди Маррею.

Во втором раунде Марченко сыграет с победителем встречи Миша Зверев (Германия) - Кенни де Схеппер (Франция).

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