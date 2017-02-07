Леннокс Льюис объяснил, почему Кличко потерял чемпионские пояса

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис объяснил, почему Владимир Кличко (64-4, 54 КО) утратил титулы чемпиона мира. По словам британца, смерть тренера украинца Эммануэля Стюарда забрала слишком много у Кличко, что позволяло ему оставаться на вершине, сообщает Daily Mail.

"Если бы Эмануэль Стюард был жив, Кличко все еще был бы чемпионом. С Мэнни он был бы фаворитом в бою с Джошуа. Это большая потеря, Эмануэль ему необходим, и его трудно заменить", - сказал Льюис.

По мнению бывшего обидчика Виталия Кличко, сейчас Владимир вынужден тренировать себя сам, но этого не достаточно, чтобы быть чемпионом мира.

"По сути, Кличко тренирует сам себя, но он не может сделать это на прежнем уровне, потому что Мэнни давал набор вещей, которые можно делать в разных ситуациях", - отметил Льюис.

Однако даже в такой ситуации Кличко может вернуть свои пояса, если будет слушать своего нынешнего наставника Джонатона Бэнкса.

"Все будет сильно зависеть от того, будет ли Кличко слушать Бэнкса. В последнем бою, когда Кличко проиграл, он его не слушал. А Бэнкс говорил правильные вещи", - подвел итог британец.

Поединок между Кличко и британцем Энтони Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 29 апреля. О дате боя было объявлено сразу после победы Джошуа над американцем Эриком Молиной в Манчестере. Джошуа победил нокаутом в третьем раунде.

Ранее Кличко признавался, что он большой поклонник Джошуа с того времени, как впервые увидел его в ринге, но отметил, что в их очном поединке дружбы не будет.

Уже состоялась первая пресс-конференция Кличко и Джошуа, в ходе которой боксеры провели дуэль взглядов.

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