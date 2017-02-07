Канадский теннисист со злости запустил мяч в глаз арбитру. ВИДЕО

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Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован в матче Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании, пишет "Апостроф".
При счете 2:2 в противостоянии 17-летний Шаповалов проводил решающий матч против британца Кайла Эдмунда. Канадец проигрывал 0:2 по сетам, а в третьей партии не сумел совладать с нервами после проигранного гейма. Со злости Шаповалов сильно запустил мяч в сторону арбитра и попал судье прямо в глаз.
Несмотря на то, что Шаповалов травмировал арбитра неумышленно, он был дисквалифицирован и получил техническое поражение. А сборная Великобритании одержала победу в матчевой встрече.
"Мне ужасно стыдно, я чувствую себя ужасно, так как подвел команду. Это было недопустимо", - сказал теннисист после матча.
Также сообщается, что арбитр отделался ушибом и отеком глаза.
Ранее сообщалось про главного тренера хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", который получил шайбой в лоб, но даже не обратил на это внимания.
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