С "Днепра" за долги перед бывшим футболистом сняли ещё 6 очков в чемпионате Украины

Футбольный клуб "Днепр" лишен еще 6 очков в турнирной таблице чемпионата Украины за долги перед бывшим игроком команды Данило Соузой.

Об этом сообщает во вторник 7 февраля пресс-служба Украинской футбольной Премьер-лиги.

После этого решения "Днепр" опустился на 11-е предпоследнее место в таблице, имея в своем активе всего 6 очков. Днепровская команда теперь отстает от идущей 10-й луцкой "Волыни" на 4 очка и лишь на один пункт опережает львовские "Карпаты", которые сыграли на одну игру меньше.

Данная санкция была применена к клубу за невыполнение решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября прошлого года.

26 октября 2016 года "Днепр" уже был лишен 6 очков в чемпионате за невыполнение решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 19 июня 2015 года.

Президентом и владельцем ФК "Днепр" является бизнесмен Игорь Коломойский.

Напомним, чемпионат Украины, в котором в этом сезоне участвует 12 клубов, в этом сезоне проходит по новой системе – в два этапа. Первый этап – в 2 круга, будет проведено 22 тура (уже проведено 18 туров). По его итогам формируются 2 группы по 6 команд.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покидают Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

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