Украинская биатлонистка Бондарь выиграла "серебро" на Всемирной Универсиаде-2017

Биатлонистка Яна Бондарь пополнила серебряной медалью копилку сборной Украины в предпоследний день XXVIII Всемирной зимней Универсиады в Алматы (Казахстан).
В гонке с массовым стартом на 12,5 км у Бондарь возникли сложности в стрельбе стоя - 5 штрафных кругов. Однако Яна блестяще компенсировала их работой на трассе и на последнем круге дистанции не оставила шансов соперницам в борьбе за второе место - россиянке Ларисе Куклиний и казахстанской биатлонистке Елизавете Бельченко, сообщает "Укринформ".
Победу в масс-старте и свое второе "золото" домашней Универсиады выиграла Галина Вишневская, став самой титулованной спортсменкой соревнований в Алматы - два "золота" и два "серебра".
Бронзовый призер Всемирной Универсиады в 15-километровой индивидуальной гонке Надежда Белкина в этот раз заняла 6-е место, Мария Кручова показала 9-й результат, Юлия Бригинец - 10-й.
В активе сборной Украины уже 9 наград - 2 "золота", 3 "серебра" и 4 "бронзы".
В биатлонной программе Универсиады осталась мужская гонка с массовым стартом на 15 км.
Всемирные зимние студенческие игры-2017 завершатся 8 февраля.
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