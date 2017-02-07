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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Украинская биатлонистка Бондарь выиграла "серебро" на Всемирной Универсиаде-2017

время публикации: 12:24
последнее обновление: 12:25
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Биатлонистка Яна Бондарь пополнила серебряной медалью копилку сборной Украины в предпоследний день XXVIII Всемирной зимней Универсиады в Алматы (Казахстан).

В гонке с массовым стартом на 12,5 км у Бондарь возникли сложности в стрельбе стоя - 5 штрафных кругов. Однако Яна блестяще компенсировала их работой на трассе и на последнем круге дистанции не оставила шансов соперницам в борьбе за второе место - россиянке Ларисе Куклиний и казахстанской биатлонистке Елизавете Бельченко, сообщает "Укринформ".

Победу в масс-старте и свое второе "золото" домашней Универсиады выиграла Галина Вишневская, став самой титулованной спортсменкой соревнований в Алматы - два "золота" и два "серебра".

Бронзовый призер Всемирной Универсиады в 15-километровой индивидуальной гонке Надежда Белкина в этот раз заняла 6-е место, Мария Кручова показала 9-й результат, Юлия Бригинец - 10-й.

В активе сборной Украины уже 9 наград - 2 "золота", 3 "серебра" и 4 "бронзы".

В биатлонной программе Универсиады осталась мужская гонка с массовым стартом на 15 км.

Всемирные зимние студенческие игры-2017 завершатся 8 февраля.

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Вторник, 7 февраля 2017 г.  
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