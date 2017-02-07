Верховная Рада узаконила антидопинговый контроль

Верховная Рада приняла закон 4724 "Об антидопинговом контроле в спорте".
За его принятие во вторник 7 февраля проголосовали 233 депутата, передает "Укринформ".
Документ учитывает положение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Принятие акта направлено на приведение действующего законодательства Украины в соответствие с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте, обеспечении создания необходимых правовых и организационных принципов относительно аккредитации лаборатории антидопингового контроля и на создание условий для сдерживания Украиной, Национальным антидопинговым центром требований Всемирного антидопингового агентства.
Напомним, во время 203-го заседания Совета Международной ассоциации легкоатлетических федерации (ИААФ), которое состоялось 10-11 марта 2016-го в Монако, Украине уже второй раз порекомендовали навести порядок в своей антидопинговой программе.
|
Cсылки по теме:
Антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям отстранить РФ от всех соревнований
// NEWSru.ua // Спорт // 19 января 2017 г.
WADA может дисквалифицировать украинских атлетов, - ФЛАУ
// NEWSru.ua // Спорт // 15 декабря 2016 г.
Футбольным прокурором Украины станет итальянец Баранка
// NEWSru.ua // Спорт // 13 декабря 2016 г.
WADA включила Украину в список стран, соответствующих Всемирному кодексу
// NEWSru.ua // Спорт // 24 марта 2016 г.
В Минмолодежьспорта создадут подразделение по выявлению нарушений антидопингового законодательства
// NEWSru.ua // Спорт // 20 ноября 2015 г.