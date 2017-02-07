Верховная Рада узаконила антидопинговый контроль

Верховная Рада приняла закон 4724 "Об антидопинговом контроле в спорте".

За его принятие во вторник 7 февраля проголосовали 233 депутата, передает "Укринформ".

Документ учитывает положение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Принятие акта направлено на приведение действующего законодательства Украины в соответствие с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте, обеспечении создания необходимых правовых и организационных принципов относительно аккредитации лаборатории антидопингового контроля и на создание условий для сдерживания Украиной, Национальным антидопинговым центром требований Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, во время 203-го заседания Совета Международной ассоциации легкоатлетических федерации (ИААФ), которое состоялось 10-11 марта 2016-го в Монако, Украине уже второй раз порекомендовали навести порядок в своей антидопинговой программе.

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