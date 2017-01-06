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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 6 января 2017 г.
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Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд турнира в Сиднее

время публикации: 12:06
последнее обновление: 12:06
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Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на престижном турнире WTA Premier в Сиднее (Австралия) с призовым фондом 753 тыс долл. В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии - 6:3, 3:6, 6:1

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на престижном турнире WTA Premier в Сиднее (Австралия) с призовым фондом 753 тыс долл. В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии - 6:3, 3:6, 6:1, сообщает Укринформ.

А вот другая украинка - Екатерина Козлова на старте отбора проиграла австралийке Эллен Перес - 4:6, 4:6.

В квалификации мужского турнира АТР в Сиднее сыграет наш соотечественник Илья Марченко. В матче первого раунда он встретится с обладателем wild card австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в австралийском Брисбене.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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