Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд турнира в Сиднее

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на престижном турнире WTA Premier в Сиднее (Австралия) с призовым фондом 753 тыс долл. В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии - 6:3, 3:6, 6:1, сообщает Укринформ.
А вот другая украинка - Екатерина Козлова на старте отбора проиграла австралийке Эллен Перес - 4:6, 4:6.
В квалификации мужского турнира АТР в Сиднее сыграет наш соотечественник Илья Марченко. В матче первого раунда он встретится с обладателем wild card австралийцем Кристофером О’Коннеллом.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в австралийском Брисбене.
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