 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Чешская биатлонистка Коукалова выиграла женский спринт в Оберхофе, украинка Пидгрушная – 7-я
время публикации: 17:29
последнее обновление: 17:29
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Из украинок лучшей была Елена Пидгрушная, которая пришла к финишу 7-й (51,3 секунды отставания, 0 промахов)

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова победила в пятницу 6 января в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Результат победительницы – 22 минуты 28,5 секунды при 0 промахов на огневых рубежах, сообщает "Укринформ".

Второй дистанцию преодолела Кайса Макаряйнен из Финляндии (21,3 секунды отставания от лидера, 2 промаха), третьей - француженка Мари Дорэн Абер (24,0, 1).

Из украинок лучшей была Елена Пидгрушная, которая пришла к финишу 7-й (51,3 секунды отставания, 0 промахов).

Юлия Джима была 15-й, Анастасия Меркушина - 19-й, Юлия Журавок - 55-й, Ирина Варвинец - 56-й.

В субботу, 7 января, на Кубке мира состоятся две гонки преследования. В 12.30 на дистанцию 12,5 км выйдут мужчины, а в 15.40 на 10-километровке медали разыграют женщины.

Вокресный день 8 января будет отдан масс-старту. Мужчины на 15 км стартуют в 13.30, женщины на 12,5 км - в 15.40.

Как сообщалось, вчера, 6 января, австрийский биатлонист Юлиан Эберхард победил в спринтерской гонке на 10 км на стартовавшем в немецком Оберхофе 4-м этапе Кубка мира. Из украинцев лучшим был Сергей Семенов из Чернигова, который пришел к финишу 14-м (1 минута 09,52 секунды отставания, 2 промаха).

facebook

Cсылки по теме:

Биатлонисты Пидгрушная и Семенов заняли 9-е место в "Рождественской гонке" в Германии
// NEWSru.ua // Спорт // 28 декабря 2016 г.

Биатлон: француз Фуркад выиграл спринт в Чехии, украинец Семенов занял 7-е место
// NEWSru.ua // Спорт // 15 декабря 2016 г.

Украинские биатлонистки выиграли "бронзу" на этапе Кубка мира в Словении
// NEWSru.ua // Спорт // 11 декабря 2016 г.

Украинские биатлонистки взяли первые места в масс-старте в Норвегии
// NEWSru.ua // Спорт // 13 ноября 2016 г.

Украинская биатлонистка заняла 3-е место в спринте в норвежском Шушене
// NEWSru.ua // Спорт // 12 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:07
 В центре оккупированного Севастополя попытались сжечь российский флаг
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 18:07

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017