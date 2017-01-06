Чешская биатлонистка Коукалова выиграла женский спринт в Оберхофе, украинка Пидгрушная – 7-я

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова победила в пятницу 6 января в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Результат победительницы – 22 минуты 28,5 секунды при 0 промахов на огневых рубежах, сообщает "Укринформ".
Второй дистанцию преодолела Кайса Макаряйнен из Финляндии (21,3 секунды отставания от лидера, 2 промаха), третьей - француженка Мари Дорэн Абер (24,0, 1).
Из украинок лучшей была Елена Пидгрушная, которая пришла к финишу 7-й (51,3 секунды отставания, 0 промахов).
Юлия Джима была 15-й, Анастасия Меркушина - 19-й, Юлия Журавок - 55-й, Ирина Варвинец - 56-й.
В субботу, 7 января, на Кубке мира состоятся две гонки преследования. В 12.30 на дистанцию 12,5 км выйдут мужчины, а в 15.40 на 10-километровке медали разыграют женщины.
Вокресный день 8 января будет отдан масс-старту. Мужчины на 15 км стартуют в 13.30, женщины на 12,5 км - в 15.40.
Как сообщалось, вчера, 6 января, австрийский биатлонист Юлиан Эберхард победил в спринтерской гонке на 10 км на стартовавшем в немецком Оберхофе 4-м этапе Кубка мира. Из украинцев лучшим был Сергей Семенов из Чернигова, который пришел к финишу 14-м (1 минута 09,52 секунды отставания, 2 промаха).
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