Караваев официально стал игроком "Фенербахче"

Полузащитник сборной Украины и луганской "Зари" Александр Караваев, права на которого принадлежат "Шахтеру", продолжит карьеру в турецком "Фенербахче", сообщает ZN.UA со ссылкой на сайт турецкой команды.
24-летний футболист прилетел в Стамбул и успешно прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом до конца сезона. При этом после окончания аренды у турецкого клуба не будет возможности выкупить игрока, поэтому Караваев летом точно вернется в "Шахтер".
Ранее сам полузащитник подчеркнул, что "Заря" пошла на уступки и согласилась досрочно прекратить соглашение аренды футболиста, в результате чего переход Караваева в "Фенербахче" стал возможным.
В текущем сезоне Караваев провел в составе "Зари" 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее появилась информация, что в турецкий "Бешикташ" может перейти Эдуард Соболь, который также выступает в "Заре" на правах аренды из "Шахтера".
Так же сообщалось, что украинский вратарь норвежского "Боде-Глимт" Сергей Погорелый мог перейти в московское "Динамо" или "Спартак". Но оба предложения голкипер отверг.
|
Cсылки по теме:
"Заря" завершила ЛЕ без побед: "МЮ" в Одессе всухую обыграл луганчан и вышел в плей-офф турнира
// NEWSru.ua // Спорт // 8 декабря 2016 г.
"Шахтер" одержал шестую победу в Премьер-лиге
// NEWSru.ua // Спорт // 4 декабря 2016 г.
Суркис хочет избавиться от "балласта" в киевском "Динамо"
// NEWSru.ua // Спорт // 21 ноября 2016 г.
Украинский вратарь Погорелый отказался переходить в московские клубы
// NEWSru.ua // Спорт // 23 июля 2016 г.
Селезнёв готов перейти из российской "Кубани" в "Динамо" или "Шахтёр", если предложат, - агент
// NEWSru.ua // Спорт // 6 апреля 2016 г.