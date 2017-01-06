 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Караваев официально стал игроком "Фенербахче"
время публикации: 10:36
последнее обновление: 10:36
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Караваев официально стал игроком "Фенербахче"

Полузащитник сборной Украины и луганской "Зари" Александр Караваев, права на которого принадлежат "Шахтеру", продолжит карьеру в турецком "Фенербахче", сообщает ZN.UA со ссылкой на сайт турецкой команды.

24-летний футболист прилетел в Стамбул и успешно прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом до конца сезона. При этом после окончания аренды у турецкого клуба не будет возможности выкупить игрока, поэтому Караваев летом точно вернется в "Шахтер".

Ранее сам полузащитник подчеркнул, что "Заря" пошла на уступки и согласилась досрочно прекратить соглашение аренды футболиста, в результате чего переход Караваева в "Фенербахче" стал возможным.

В текущем сезоне Караваев провел в составе "Зари" 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее появилась информация, что в турецкий "Бешикташ" может перейти Эдуард Соболь, который также выступает в "Заре" на правах аренды из "Шахтера".

Так же сообщалось, что украинский вратарь норвежского "Боде-Глимт" Сергей Погорелый мог перейти в московское "Динамо" или "Спартак". Но оба предложения голкипер отверг.

facebook

Cсылки по теме:

"Заря" завершила ЛЕ без побед: "МЮ" в Одессе всухую обыграл луганчан и вышел в плей-офф турнира
// NEWSru.ua // Спорт // 8 декабря 2016 г.

"Шахтер" одержал шестую победу в Премьер-лиге
// NEWSru.ua // Спорт // 4 декабря 2016 г.

Суркис хочет избавиться от "балласта" в киевском "Динамо"
// NEWSru.ua // Спорт // 21 ноября 2016 г.

Украинский вратарь Погорелый отказался переходить в московские клубы
// NEWSru.ua // Спорт // 23 июля 2016 г.

Селезнёв готов перейти из российской "Кубани" в "Динамо" или "Шахтёр", если предложат, - агент
// NEWSru.ua // Спорт // 6 апреля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:04
 Земельные махинации Добкина и Кернеса: за 4 месяца после обысков у следствия нет подозреваемых
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:04

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017