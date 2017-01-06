Джошуа считает, что победа над Кличко позволит ему стать легендой бокса

Обладатель пояса IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) считает, что ему по силам побить бывшего чемпиона мира Владимира Кличко (64-4, 53 КО) в предстоящем поединке.
"Он назвал меня братом еще в те времена, когда мы не собирались драться. Но это уважение, так что все нормально. Он может называть меня "младшим бро", но если я побью его на ринге, то это не будет иметь никакого значения, не так ли? Надо оставаться верным себе и действовать определенным образом во всех ситуациях", - передает слова Джошуа BoxingScene.
"Победа над Кличко в этом поединке позволит превратиться из чемпиона в легенду всего за один вечер. Этот бой привлечет огромное внимание, а многие болельщики могут посмотреть на меня иначе в случае успеха. Да, я чемпион IBF, но теперь пришла пора бить нужных соперников, чтобы войти в историю, снова и снова. Так становятся легендами", - уверен боксер.
Поединок между Кличко и Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 29 апреля. О дате боя было объявлено сразу после победы Джошуа над американцем Эриком Молиной в Манчестере. Джошуа победил нокаутом в третьем раунде.
Президент WBA Джилберто Мендоса заявил, что победитель боя Кличко - Джошуа должен будет боксировать против кубинского боксера Луиса Ортиса.
Ранее Кличко признавался, что он большой поклонник Джошуа с того времени, как впервые увидел его в ринге, но отметил, что в их очном поединке дружбы не будет.
Уже состоялась первая пресс-конференция Кличко и Джошуа, в ходе которой боксеры провели дуэль взглядов.
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