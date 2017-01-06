"Бешикташ" предложил "Динамо" два миллиона евро за аренду Виды – СМИ

Турецкий "Бешикташ" сделал киевскому "Динамо" предложение по аренде защитника Домагоя Виды.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Fanatik.

По информации издания, турецкий клуб готов заплатить два миллиона евро за аренду футболиста.

Накануне стало известно, что "Бешикташ" договорился об условиях контракта с игроком "Динамо". Защитник якобы готов подписать с новым клубом контракт на 3,5 года. После этого в борьбу за Виду вступил другой турецкий клуб - "Галатасарай".

Ранее сообщалось, что украинская сторона готова отпустить своего футболиста за сумму в 5,5 миллионов евро.

Напомним, об интересе "Бешикташа" к Домагою Виде стало известно в середине декабря 2016 года. Добавим, что в свое время переход Виды обошелся "Динамо" в шесть миллионов евро.

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