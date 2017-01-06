"Бешикташ" предложил "Динамо" два миллиона евро за аренду Виды – СМИ

Турецкий "Бешикташ" сделал киевскому "Динамо" предложение по аренде защитника Домагоя Виды.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Fanatik.
По информации издания, турецкий клуб готов заплатить два миллиона евро за аренду футболиста.
Накануне стало известно, что "Бешикташ" договорился об условиях контракта с игроком "Динамо". Защитник якобы готов подписать с новым клубом контракт на 3,5 года. После этого в борьбу за Виду вступил другой турецкий клуб - "Галатасарай".
Ранее сообщалось, что украинская сторона готова отпустить своего футболиста за сумму в 5,5 миллионов евро.
Напомним, об интересе "Бешикташа" к Домагою Виде стало известно в середине декабря 2016 года. Добавим, что в свое время переход Виды обошелся "Динамо" в шесть миллионов евро.
|
Cсылки по теме:
Караваев официально стал игроком "Фенербахче"
// NEWSru.ua // Спорт // 6 января 2017 г.
Ребров пристыдил болельщиков "Динамо" из-за количества фанатов "Бешикташа"
// NEWSru.ua // Спорт // 7 декабря 2016 г.
"Динамо" в Киеве разгромило "Бешикташ" и обновило свой рекорд, но весной в еврокубках не сыграет
// NEWSru.ua // Спорт // 7 декабря 2016 г.
"Бешикташ" потерял очки и оставил "Динамо" шансы на место в плей-офф еврокубков
// NEWSru.ua // Спорт // 23 ноября 2016 г.
Защитника "Динамо" поймали за рулем автомобиля в нетрезвом виде
// NEWSru.ua // Спорт // 9 ноября 2016 г.
"Интер" уже начал переговоры с "Динамо" по трансферам Виды и Драговича. Киевляне выставили счет
// NEWSru.ua // Спорт // 31 марта 2015 г.
СМИ: судьба Виды решается на уровне президентов "Интера" и "Динамо"
// NEWSru.ua // Спорт // 2 февраля 2015 г.
"Интер" интересуется защитником "Динамо" Домагоем Видой
// NEWSru.ua // Спорт // 29 января 2015 г.