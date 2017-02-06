Свитолина сохраняет 13-ю позицию в рейтинге WTA

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина сохранила за собой 13-ю позицию в обновленном в понедельник рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Харьковчанка, завоевавшая в воскресенье в Китайском Тайбэе свой 5-й титул WTA, увеличила свой коэффициент на 280 очков, сообщает Укринформ.

Киевлянка Леся Цуренко на этой неделе занимает 54-е место, Катерина Бондаренко - 82-е, Екатерина Козлова - 99-е.

Рейтинг WTA продолжает возглавлять американка Серена Уильямс. На втором месте немка Анжелика Кербер, на третьем - Каролина Плишкова из Чехии.

Улучшил позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) Александр Долгополов, который поднялся с 69-го места на 67-е. Второй "ракеткой" Украины остается Илья Марченко (91-я позиция), третьей - Сергей Стаховский (108).

Лидирует в рейтинге АТР британец Энди Маррей. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим - швейцарец Стэн Вавринка.

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