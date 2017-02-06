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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Стал известен состав сборной Украины на ЧМ по биатлону в Австрии
время публикации: 20:23
последнее обновление: 20:23
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В понедельник, 6 февраля, стал известен состав сборной Украины, который будет защищать честь страны на предстоящем чемпионате мира по биатлону-2017 в австрийском Хохфильцене

В понедельник, 6 февраля, стал известен состав сборной Украины, который будет защищать честь страны на предстоящем чемпионате мира по биатлону-2017 в австрийском Хохфильцене.

В Австрии нашу страну будут представлять десять лучших стреляющих лыжников, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Состав сборной Украины:

женщины - Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Валентина Семеренко;

мужчины - Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Александр Жирный.

ЧМ-2017 в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля. Состоится 11 гонок (по пять женских и мужских, а также одна смешанная эстафета), которые будет транслировать телеканал "UA:Перший".

Напомним, что 28 января в польском Душники-Здруй завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, где украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль. А за день до этого она финишировала с первым результатом в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

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