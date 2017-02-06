Кириленко посетил открытую тренировку хоккейной сборной Украины

Все регламетные и организационные вопросы, которые надо решить национальной сборной Украины по хоккею до начала киевского чемпионата мира (ЧМ) в дивизионе ИА, будут выполнены.

Об этом заявил в понедельник 6 февраля вице-премьер-министр Украины, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине ЧМ-2017 Вячеслав Кириленко, который посетил тренировку украинской сборной на ледовой арене "Терминал" в Броварах, сообщает Правительственный портал.

"Уверен, что трибуны столичного Дворца спорта будут заполнены до отказа, когда будет играть Украина. Кроме этого, будут созданы фан-зоны в Киеве и других городах. Также матчи будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении. Хочу вас заверить, что в апреле вся страна будет смотреть и болеть за нашу родную хоккейную сборную", - сказал Кириленко.

Он напомнил, что правительство выделило 45 млн грн на ремонт Дворца спорта, где будут проходить соревнования. Также Кириленко прогнозирует, что матчи чемпионата мира посетят не менее 50 тысяч болельщиков.

Вице-премьер пожелал хоккеистам крепкого здоровья и побед на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge, который на этой неделе стартует в Польше. Он также подчеркнул, что украинская хоккейная сборная должна достойно представить Украину на чемпионате мира по хоккею-2017.

"Для нас важно, чтобы ребята чувствовали поддержку всего украинского народа и показали хороший результат. Украине сейчас очень нужны положительные эмоции, в том числе и от спорта", - подчеркнул Кириленко.

Пообщаться со спортсменами и посмотреть, как проходит учебно-тренировочный сбор, также пришли министр молодежи и спорта Игорь Жданов и председатель оргкомитета при Федерации хоккея Украины Георгий Зубко.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в дивизионе ІА будет проходить в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля нынешнего года. Кроме Украины, за повышение в классе будут бороться сборные Польши, Венгрии, Австрии, Казахстана и Республики Корея. Две команды-победительницы попадут в мировой хоккейной элиты.

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