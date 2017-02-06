Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций

Сборная Камеруна стала победителем 31-го розыгрыша Кубка африканских наций, который проходил в Габоне. В финале камерунцы обыграли Египет со счетом 2:1 и стали пятикратным обладателем кубка, передает LB.ua.

Египет первым забил, когда игрок "Арсенала" Мохамед Эльнени поразил ближний угол ворот сборной Камеруна. Но во втором тайме сначала Николая Нкулу сравнял счет на 59-й минуте, а на 88-й минуте Венсан Абубакар забил победный гол.

Египет на пути к финалу выиграл группу D, опередив Гану, Уганду и Мали. В 1/4 финала "Фараоны" обыграли Марокко (1:0), а в полуфинале - Буркина-Фасо (1:1, по пен. - 4:3).

Камерун был вторым в группе А, опередив Гвинею-Бисау и Габон, но пропустив вперед Буркина-Фасо. В плей-офф "Львы" обыграли Сенегал (0:0, по пен. - 5:4), а в 1/2 финала - Гану (2:0).

Кубок африканских наций - главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола. В отличие от чемпионатов Европы, африканский кубок проводится раз в два года. Предыдущим чемпионом Африки была сборная Кот-д’Ивуара, но она покинула КАН-2017 еще на групповом этапе.

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