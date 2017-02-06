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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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В "Финал четырёх" Кубка Украины по баскетболу вышли "Днепр" и "Химик"
время публикации: 11:29
последнее обновление: 13:31
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В Днепре и Южном состоялись ответные матчи 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, где "Днепр" и "Химик" выиграли и вышли в "Финал четырех", сообщает официальный сайт соревнований

В Днепре и Южном состоялись ответные матчи 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, где "Днепр" и "Химик" выиграли и вышли в "Финал четырех", сообщает официальный сайт соревнований.

Команды присоединились к столичному "Будивельнику" и одесской БИПА.

"Днепр" – "Черкасские Мавпы" 66:60 (14:18, 11:8, 19:15, 22:19)

Первый матч – 81:80.

"Днепр": Мишула 15 + 5 подборов, Тимофеенко 13 + 9 подборов.

"Черкасские Мавпы": Кольченко 22 + 4 передачи), Кальниченко 9, Сизов-7 + 7 подборов.

"Химик" – "Николаев" – 99:62 (29:19, 18:17, 20:9, 32:17)

Первый матч – 82:65.

Самые результативные игроки.

"Химик": Смит - 16 очков, 1 подбор, 1 передача; Сидоров - 14 очков, 4 подбора, 3 передачи, 3 перехвата.

"Николаев": Лебединцев - 10 очков, 6 подборов, 1 передача, 1 перехват; Галенко - 10 очков, 1 подбор.

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