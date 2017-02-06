В защиту Зозули выступила авторитетная испанская газета El Pais

За украинского футболиста Романа Зозулю в его конфликте с фанатами "Райо Вальекано" вступилась популярная и авторитетная газета Испании El Pais.

Издание пишет, что Зозуля не скрывал своих националистических взглядов и выступал за идею вернуть Донбасс вооруженным путем, передает "Укринформ". Также он демонстрировал свое положительное отношение к Степану Бандере, который хоть и является противоречивой фигурой украинского народа, но не является нацистом (о чем говорится в итоговых документах Нюрнбергского процесса).

"Впрочем нет никаких доказательств, что Зозуля использовал нацистские символы. И он не отличался расистскими или антисемитскими высказываниями. В отличие от Паоло Ди Канио, Зозуля не приветствовал фанатов фашистским жестом", - пишет El Pais.

Газета отмечает, что связывать украинских националистов с нацистами – это стиль российской пропаганды. В то же время в современной Украине правых радикалов в политике гораздо меньше чем во многих странах, входящих в ЕС.

Ранее сообщалось, что футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Романа Зозулю после скандально сорванного трансфера украинца в "Райо Вальекано" из-за ложных обвинений фанатов последнего в нацистских взглядах игрока.

Cсылки по теме: