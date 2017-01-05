Чемпион "Дакара" сошёл с гонки из-за травмы

Действующий чемпион "Дакара" австралийский мотоциклист Тоби Прайс получил тяжелую травму на четвертом этапе ралли-рейда, проходящего в Южной Америке, и сошел с дистанции.
Прайс получил перелом левого бедра, упав за несколько километров до финиша 4-го этапа в боливийском городе Туписа, передает Сегодня.uа.
После падения мотоциклист был эвакуирован медицинским штабом гонки на вертолете.
Прайс после трех этапов шел на 5-м месте общего зачета в категории мотоциклов, отставая от лидирующего испанца Хоана Барреды Борта ("Хонда") на 16 минут 19 секунд.
Как сообщалось ранее, 4 января на втором спецучастке "Дакара" Себастьен Леб ожидаемо одержал победу, а преимущества над Нассером Аль-Аттия хватило, чтобы выйти в лидеры гонки.
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