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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 5 января 2017 г.
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Чемпион "Дакара" сошёл с гонки из-за травмы
время публикации: 22:47
последнее обновление: 22:47
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Действующий чемпион "Дакара" австралийский мотоциклист Тоби Прайс получил тяжелую травму на четвертом этапе ралли-рейда, проходящего в Южной Америке, и сошел с дистанции

Действующий чемпион "Дакара" австралийский мотоциклист Тоби Прайс получил тяжелую травму на четвертом этапе ралли-рейда, проходящего в Южной Америке, и сошел с дистанции.

Прайс получил перелом левого бедра, упав за несколько километров до финиша 4-го этапа в боливийском городе Туписа, передает Сегодня.uа.

После падения мотоциклист был эвакуирован медицинским штабом гонки на вертолете.

Прайс после трех этапов шел на 5-м месте общего зачета в категории мотоциклов, отставая от лидирующего испанца Хоана Барреды Борта ("Хонда") на 16 минут 19 секунд.

Как сообщалось ранее, 4 января на втором спецучастке "Дакара" Себастьен Леб ожидаемо одержал победу, а преимущества над Нассером Аль-Аттия хватило, чтобы выйти в лидеры гонки.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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