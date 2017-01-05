Свитолина снова переиграла первую ракетку мира Кербер

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (14-я в рейтинге WTA) переиграла первую ракетку мира немку Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3, пишет LB.ua.
В полуфинале турнира Свитолина померится силами с чешкой Каролиной Плишковой (шестая в мире).
Украинская теннисистка Ольга Савчук пробилась в финал соревнований в парном разряде на турнире WTA в Китае Shenzhen Open с призовам фондом 750 тыс долл, сообщает Укринформ.
В полуфинальном матче румынско-украинский дуэт Ралука-Йоана Олару/Савчук должен был встретиться с американско-китайской парой Ракель Атаво/Сюй Ифань, однако оппонентки отказались от проведения встречи.
В четвертьфинале Савчук с Олару в упорнейшей борьбе одолели китаянок Чен Лиан и Чжин-Чжин Лу - 2:6, 7:6 (7:5), 14:12.
Напомним, в октябре Свитолина уже побеждала Кербер, которая с сентября 2016 года занимает первое место в рейтинге среди женщин.
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