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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 5 января 2017 г.
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Свитолина снова переиграла первую ракетку мира Кербер
время публикации: 13:59
последнее обновление: 13:59
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Свитолина снова переиграла первую ракетку мира Кербер

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (14-я в рейтинге WTA) переиграла первую ракетку мира немку Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3, пишет LB.ua.

В полуфинале турнира Свитолина померится силами с чешкой Каролиной Плишковой (шестая в мире).

Украинская теннисистка Ольга Савчук пробилась в финал соревнований в парном разряде на турнире WTA в Китае Shenzhen Open с призовам фондом 750 тыс долл, сообщает Укринформ.

В полуфинальном матче румынско-украинский дуэт Ралука-Йоана Олару/Савчук должен был встретиться с американско-китайской парой Ракель Атаво/Сюй Ифань, однако оппонентки отказались от проведения встречи.

В четвертьфинале Савчук с Олару в упорнейшей борьбе одолели китаянок Чен Лиан и Чжин-Чжин Лу - 2:6, 7:6 (7:5), 14:12.

Напомним, в октябре Свитолина уже побеждала Кербер, которая с сентября 2016 года занимает первое место в рейтинге среди женщин.

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Cсылки по теме:

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
// NEWSru.ua // Спорт // 3 января 2017 г.

Свитолина завершила сезон, став 14-й ракеткой мира
// NEWSru.ua // Спорт // 7 ноября 2016 г.

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// NEWSru.ua // Спорт // 5 ноября 2016 г.

Свитолина проиграла польской теннисистке полуфинал турнира в Пекине
// NEWSru.ua // Спорт // 8 октября 2016 г.

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// NEWSru.ua // Спорт // 7 октября 2016 г.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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