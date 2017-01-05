Ломаченко променял перчатки на коньки

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко показал, как проводит отпуск в родном Белгород-Днестровском.

На личной странице в instagram боксер опубликовал фотографию, на которой изображен в хоккейной форме и с клюшкой в руках. Именно этим видом спорта Василий занимается во время больших перерывов между боями.

Напомним, в 2016 году Ломаченко защитил чемпионский пояс в поединке с ямайцем Николасом Уолтерсом.

В конце прошлого года канал HBO назвал его лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

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