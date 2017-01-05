Во Франции 105-летний велосипедист установил мировой рекорд

105-летний француз Роберт Маршан установил мировой рекорд в своей возрастной категории, проехав на велосипеде чуть более 14 миль в час. Об этом сообщает Abc news.

Рекорд был установлен на велодроме в Сен-Кентен-ан-Ивелин. Бывший спасатель смог за час проехать 92 круга, что составляет 22,5 километров.

Роберт Маршан родился в 1911 году на севере Франции. Профессионально он начал заниматься велоспортом только после выхода на пенсию в возрасте 67 лет. Ранее он устанавливал рекорды в возрасте 100 и 102 лет.

Ранее новозеландский велосипедист установил новый рекорд, осуществив кругосветное путешествие за 123 дня.

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