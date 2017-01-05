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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 5 января 2017 г.
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Австрийский биатлонист Эберхард выиграл первую гонку этапа КМ в Оберхофе, украинец Семенов финишировал 14-м
время публикации: 21:00
последнее обновление: 21:00
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Из украинцев лучшим был Сергей Семенов из Чернигова, который пришел к финишу 14-м (1 минута 09,52 секунды отставания, 2 промаха)

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард победил в спринтерской гонке на 10 км на стартовавшем в четверг в немецком Оберхофе 4-м этапе Кубка мира.

Результат победителя - 27 минут 26,80 секунды при 1-м промахе на огневых рубежах, сообщает "Укринформ".

Вторым дистанцию преодолел чех Михал Шлезингер (10,82 секунды отставания от лидера, 1 промах), третьим - итальянец Доминик Виндиш (40,3, 1).

Из украинцев лучшим был Сергей Семенов из Чернигова, который пришел к финишу 14-м (1 минута 09,52 секунды отставания, 2 промаха).

Виталий Кильчицкий финишировал 23-м, Владимир Семаков - 28-м, Артем Прима - 56-м.

6 января в Оберхофе пройдет женский спринт на 7,5 км. Начало гонки в 15.15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 года в немецком Гельзенкирхене завершилась самая престижная коммерческая биатлонная "Рождественская гонка" (не входит в официальный календарь IBU), в которой украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов заняли 9-е место.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:07

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