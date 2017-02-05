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NEWSru.ua // Спорт // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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Свитолина выиграла турнир WTA в Тайбэе в одиночном разряде
время публикации: 10:06
последнее обновление: 10:12
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Свитолина выиграла турнир WTA в Тайбэе в одиночном разряде
Первая "ракетка" Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском Тайбэе с призовым фондом 250 тысяч долларов
В финальном поединке посеянная под первым номером харьковчанка за 1 час 8 минут уверенно обыграла в воскресенье 71-ю "ракетку" мира китаянку Пэн Шуай - 6:3, 6:2

Первая "ракетка" Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском Тайбэе с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В финальном поединке посеянная под первым номером харьковчанка за 1 час 8 минут уверенно обыграла в воскресенье 71-ю "ракетку" мира китаянку Пэн Шуай - 6:3, 6:2, сообщает Укринформ.

Это пятый титул, который Свитолина завоевала на турнирах WTA в одиночном разряде.

Отметим, что победа в финале International Taiwan Open принесла украинке 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

Напомним, полуфинале посеянная под первым номером харьковчанка за 1 час 8 минут уверенно обыграла в субботу 93-ю "ракетку" мира Мэнди Минеллу из Люксембурга - 6:3, 6:2.

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Cсылки по теме:

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Тайбэе
// NEWSru.ua // Спорт // 3 февраля 2017 г.

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Тайбэе
// NEWSru.ua // Спорт // 2 февраля 2017 г.

Свитолина на Тайване разгромила россиянку Родину
// NEWSru.ua // Спорт // 31 января 2017 г.

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// NEWSru.ua // Спорт // 28 января 2017 г.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  

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