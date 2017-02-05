Свитолина выиграла турнир WTA в Тайбэе в одиночном разряде

Первая "ракетка" Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском Тайбэе с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В финальном поединке посеянная под первым номером харьковчанка за 1 час 8 минут уверенно обыграла в воскресенье 71-ю "ракетку" мира китаянку Пэн Шуай - 6:3, 6:2, сообщает Укринформ.

Это пятый титул, который Свитолина завоевала на турнирах WTA в одиночном разряде.

Отметим, что победа в финале International Taiwan Open принесла украинке 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

Напомним, полуфинале посеянная под первым номером харьковчанка за 1 час 8 минут уверенно обыграла в субботу 93-ю "ракетку" мира Мэнди Минеллу из Люксембурга - 6:3, 6:2.

Cсылки по теме: