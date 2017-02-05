Четверо украинцев победили на международных легкоатлетических соревнованиях во Франции

Украинцы Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотицина и Владислав Мазур стали победителями международного легкоатлетического турнира в Мондвилли (4 февраля Франция), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Олеся Повх выиграла дистанцию ​​60 метров с результатом 7,20 с. Ольга Земляк была быстрее в беге на 400 метров (52,87 с).

Еще одна украинка, Джойс Коба преодолела дистанцию ​​за 55,23 с. Анна Плотицина выиграла соревнования в беге на 60 метров с барьерами (8,08 с). Владислав Мазур стал победителем в прыжках в длину (7,59 м). Тарас Неледва - четвертый (7,48 м).

Кроме того, на этапе престижной легкоатлетической серии зимнего сезона IAAF World Indoor Tour Марина Килипко стала третьей в прыжках с шестом. На соревнованиях в немецком Карлсруэ Килипко со второй попытки преодолела 4,50 метра.

Этот результат стал для Марины личным рекордом в помещениях. До этого ее лучшее достижение равнялось 4,40 м. Победила немка Лиза Рыжих (4,67 м). Напомним, что именно Килипко принадлежит национальный рекорд Украины по прыжкам с шестом. 3 сентября 2016 в Трани (Италия) она преодолела 4,65 м.

Украинка Юлия Левченко заняла второе место на международных соревнованиях по прыжкам в высоту Hustopecske skakani (4 февраля, Густопече, Чехия). Стать второй Левченко позволил результат 1,89 метров. Планку на этой высоте, как и на предыдущих, Юлия преодолела с первой попытки. Еще одна украинка, Юлия Чумаченко была восьмой (1,83 м). Победила британка Морган Лейк (1,92 м).

Еще одна украинка Алина Шух стала победительницей международного турнира по многоборью, который входит в серию European Athletics Indoor Permit Meetings (4 февраля, Таллинн, Эстония). Шух не хватило всего восьми очков, чтобы побить свой же мировой рекорд U20 по пятиборью в помещении.

На командном чемпионате Украины в помещении (27 января 2017, Запорожье) Алина по сумме пяти видов набрала 4550 очков. В Таллинне - 4542. По видам Шух показала в Эстонии такие результаты: 60 метров с барьерами - 8,89 с; прыжки в высоту - 1,89 м (личный рекорд) толкание ядра - 13,81 м; прыжки в длину - 6,12 м; 800 м - 2.16,84 мин.

Лучшим легкоатлетом года в Украине третий год подряд стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, который на Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал бронзовую олимпийскую награду.

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