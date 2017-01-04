Лучшей спортсменкой 2016 года по версии XSPORT стала волейболистка Кодола

На сайте XSPORT.ua завершилось голосование за "Лучшую спортсменку 2016-го года".
Активность любителей волейбола помогла одержать победу волейболистке Надежде Кодоле, которая обошла двукратную призершу Олимпийских игр в Рио фехтовальщицу Ольгу Харлан. За Надежду свои голоса отдали 33% наших читателей, а за Ольгу – 25%. Третье место в ТОП-10 украинских спортсменок минувшего года заняла теннисистка Элина Свитолина – 14% голосов.
Далее места в нашем голосовании распределились так: Анна Ризатдинова, художественная гимнастика (11%), Елена Пидгрушная, биатлон (6%), Алина Ягупова, баскетбол (5%), Юлия Елистратова, триатлон и Ольга Земляк, легкая атлетика (по 2%), Любовь Басова, велоспорт и Наталия Прищепа, легкая атлетика (по 1%).
Напомним, что Надежда Кодола стала самой результативной волейболисткой сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2017. Наша национальная команда впервые с 2011-го года пробилась в финальную часть континентального первенства.
Отметим, Национальный олимпийский комитет назвал биатлонистку Анастасию Меркушину лучшей спортсменкой месяца в Украине по итогам декабря, а Басову – по итогам ноября.
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