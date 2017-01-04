 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Среда, 4 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Лучшей спортсменкой 2016 года по версии XSPORT стала волейболистка Кодола
время публикации: 17:08
последнее обновление: 17:08
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Лучшей спортсменкой 2016 года по версии XSPORT стала волейболистка Кодола

На сайте XSPORT.ua завершилось голосование за "Лучшую спортсменку 2016-го года".

Активность любителей волейбола помогла одержать победу волейболистке Надежде Кодоле, которая обошла двукратную призершу Олимпийских игр в Рио фехтовальщицу Ольгу Харлан. За Надежду свои голоса отдали 33% наших читателей, а за Ольгу – 25%. Третье место в ТОП-10 украинских спортсменок минувшего года заняла теннисистка Элина Свитолина – 14% голосов.

Далее места в нашем голосовании распределились так: Анна Ризатдинова, художественная гимнастика (11%), Елена Пидгрушная, биатлон (6%), Алина Ягупова, баскетбол (5%), Юлия Елистратова, триатлон и Ольга Земляк, легкая атлетика (по 2%), Любовь Басова, велоспорт и Наталия Прищепа, легкая атлетика (по 1%).

Напомним, что Надежда Кодола стала самой результативной волейболисткой сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2017. Наша национальная команда впервые с 2011-го года пробилась в финальную часть континентального первенства.

Отметим, Национальный олимпийский комитет назвал биатлонистку Анастасию Меркушину лучшей спортсменкой месяца в Украине по итогам декабря, а Басову – по итогам ноября.

facebook

Cсылки по теме:

Бывшая первая ракетка мира 29-летняя Иванович завершила карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 29 декабря 2016 г.

Украинская тяжёлоатлетка установила рекорд, подняв штангу, в четыре раза превышающую собственный вес
// NEWSru.ua // Спорт // 18 ноября 2016 г.

Биатлонистка сборной Украины Абрамова дисквалифицирована на год из-за допинга
// NEWSru.ua // Спорт // 16 ноября 2016 г.

Украинка Свитолина вышла в финал WTA Elite Trophy
// NEWSru.ua // Спорт // 5 ноября 2016 г.

Украинскую штангистку Коробку лишили серебряной медали Олимпиады-2008 из-за допинга
// NEWSru.ua // Спорт // 27 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:05
 В суд ушло дело Мариненко, обвиняемого в разгоне Майдана и плохой защите силовиков
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 4 января 2017 г.  

Последняя новость – 19:05

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017