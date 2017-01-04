Юниорский чемпионат мира по биатлону вместо РФ примет Словакия

Юниорский чемпионат мира по биатлону пройдет с 22 по 28 февраля в словацком городе Осрблье.
Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).
"Чемпионат мира среди юниоров состоится в Осбрлье (Словакия). Место проведения 8-го этапа Кубка мира будет объявлено позже", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее юниорский чемпионат мира был перенесен из российского Острова (Псковская область). У России также отобрали 8-й этап Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени с 6 по 12 марта. Экстренное заседание IBU по поводу отстранения российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в России, состоялось в Мюнхене в конце прошлого года.
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