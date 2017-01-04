Полузащитник "Динамо" Калитвинцев подписал контракт с клубом второй Бундеслиги

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал контракт с немецким клубом второй Бундеслиги "Эрцгебире Ауэ" до 2019 года, сообщает Bild.
В случае вылета команды в третью Бундеслигу, украинский футболист имеет право разорвать соглашение.
"Калитвинцев - атакующий полузащитник, который постоянно нацелен на ворота соперников. Думаю, он поможет нам. Это был непростой трансфер. Мы много общались. Контакты с Москвой, в особенности с экс-игроком киевского "Динамо" Юрием Калитвинцевым (ныне - главный тренер ФК "Динамо" Москва), отцом Владислава, помогли ускорить переговоры с президентом украинского клуба Игорем Суркисом", - отметил президент немецкого клуба Хельге Леонхардт.
После 17 туров "Эрцгебире Ауэ" занимает 17-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.
Калитвинцев родился 4 января 1993 года и сегодня отмечает свое 24-летие. Игрок родился в Москве, но является воспитанником украинского футбола.
Выступал за молоджежный и основной составы "Динамо" (Киев). Также играл в аренеде в чешском "Словане" (Либерец) и одесском "Черноморце". На протяжении всей карьеры (2009-2017), права на игрока принадлежат киевскому "Динамо".
С 2008 по 2013 годы выступал в сборных Украины различных возрастов (U-17, U-19 и U-21).В национальную команду не привлекался.
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