 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Среда, 4 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Полузащитник "Динамо" Калитвинцев подписал контракт с клубом второй Бундеслиги
время публикации: 14:01
последнее обновление: 14:01
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал контракт с немецким клубом второй Бундеслиги "Эрцгебире Ауэ" до 2019 года

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал контракт с немецким клубом второй Бундеслиги "Эрцгебире Ауэ" до 2019 года, сообщает Bild.

В случае вылета команды в третью Бундеслигу, украинский футболист имеет право разорвать соглашение.

"Калитвинцев - атакующий полузащитник, который постоянно нацелен на ворота соперников. Думаю, он поможет нам. Это был непростой трансфер. Мы много общались. Контакты с Москвой, в особенности с экс-игроком киевского "Динамо" Юрием Калитвинцевым (ныне - главный тренер ФК "Динамо" Москва), отцом Владислава, помогли ускорить переговоры с президентом украинского клуба Игорем Суркисом", - отметил президент немецкого клуба Хельге Леонхардт.

После 17 туров "Эрцгебире Ауэ" занимает 17-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Калитвинцев родился 4 января 1993 года и сегодня отмечает свое 24-летие. Игрок родился в Москве, но является воспитанником украинского футбола.

Выступал за молоджежный и основной составы "Динамо" (Киев). Также играл в аренеде в чешском "Словане" (Либерец) и одесском "Черноморце". На протяжении всей карьеры (2009-2017), права на игрока принадлежат киевскому "Динамо".

С 2008 по 2013 годы выступал в сборных Украины различных возрастов (U-17, U-19 и U-21).В национальную команду не привлекался.

facebook

Cсылки по теме:

Рыбка присоединился к Селезнёву в "Карабюкспоре"
// NEWSru.ua // Спорт // 30 декабря 2016 г.

СМИ: братья Суркисы потеряли не менее 200 млн долларов от национализации ПриватБанка
// NEWSru.ua // Экономика // 26 декабря 2016 г.

Газета "Команда" перестала выходить в печать
// NEWSru.ua // Спорт // 21 декабря 2016 г.

Суркис: игроки "Динамо" избалованы, но мы приведем их в порядок
// NEWSru.ua // Спорт // 29 ноября 2016 г.

Суркис хочет избавиться от "балласта" в киевском "Динамо"
// NEWSru.ua // Спорт // 21 ноября 2016 г.

НАБУ вызвало на допрос Григория и Игоря Суркисов – СМИ
// NEWSru.ua // Спорт // 10 ноября 2016 г.

Калитвинцев стал главным тренером московского "Динамо"
// NEWSru.ua // Спорт // 6 июня 2016 г.

"Динамо" отправило Калитвинцева в аренду в "Черноморец"
// NEWSru.ua // Спорт // 24 июня 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:08
 "Финикс" обыграл "Майами" в матче чемпионата НБА
// Спорт


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 4 января 2017 г.  

Последняя новость – 15:08

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017