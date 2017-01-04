Долгополов проиграл Надалю на теннисном турнире в Брисбене, а Марченко уступил хорвату в Дохе

В Брисбене (Австралия) завершился матч теннисного турнира ATP 250 Brisbane International, в котором Александр Долгополов встречался со знаменитым испанцем Рафаэлем Надалем и уступил сопернику в двух сетах, сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился со счетом 3:6, 3:6.
Бывший первый номер мирового рейтинга Надаль достаточно легко и уверенно обыграл соперника, не испытав проблем ни в первой, ни во второй партиях.
Таким образом, турнир покинул единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде. В проходящем параллельно здесь же турнире среди женщин борьбу продолжает Элина Свитолина, которая вышла в третий круг соревнований.
Турнир в Брисбене (Австралия), проходит с 1 по 7 января.
А украинский теннисист Илья Марченко не смог преодолеть стартовый барьер на турнире ATP в Дохе, Катар, передает "Сегодня".
В матче первого круга дончанин уступил шестой ракетке турнира хорвату Иво Карловичу: 6-7(5) 6-7(0).
Поединок продолжался 1 час 35 минут. На счету Марченко 2 эйса и 1 двойная ошибка, его соперник отметился 13-ю подачами навылет и 4-мя двойными.
Интересно, что за весь матч 211-сантиметровый хорват не заработал на подаче украинца ни одного брейкпоинта.
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