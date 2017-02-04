Свитолина вышла в финал турнира WTA в Тайбэе

Первая "ракетка" Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском Тайбэе с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В полуфинале посеянная под первым номером харьковчанка за 1 час 8 минут уверенно обыграла в субботу 93-ю "ракетку" мира Мэнди Минеллу из Люксембурга - 6:3, 6:2, сообщает "Укринформ".

В финале International Taiwan Open Свитолина встретится в воскресенье с 71-м номером мирового рейтинга китаянкой П эн Шуай, которая со счетом 6:4, 6:2 взяла верх над Луцией Шафаржовой из Чехии (55).

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