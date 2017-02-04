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Украинские фигуристы стали чемпионами Всемирной Универсиады-2017 в Алматы
время публикации: 18:18
последнее обновление: 18:19
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Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выиграли золотые награды на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан)

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выиграли золотые награды на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан).

Тренер украинской пары считает "золото" заслуженным

Назарова и Никитин после успешно выполненного короткого танца выиграли соревнования и в произвольной программе, заняв первое место с суммой 165,62 балла, сообщает "Укринформ".

Серебряными призерами стали россияне София Евдокимова и Егор Блазин (156,96). В споре за "бронзу" танцевальный дуэт из Германии Шари Кох - Кристиан Нюхтерн (154,00) опередил своих соотечественников Катарину Мюллер и Тима Дика (141,22).

Напомним, в активе сборной Украины уже 7 наград Универсиады-2017 - 2 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".

Тренер украинской пары считает "золото" заслуженным

Тренер украинской танцевальной пары Александра Назарова/Максим Никитин харьковчанка Галина Чурилова уверена, что сегодняшнее "золото" наших фигуристов на Универсиаде-2017 в Алматы вполне заслужено.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской федерации фигурного катания на коньках.

"Саша и Максим катались просто невероятно! Все было выполнено замечательно - четвертого уровня дорожки, твизлы третьего... Они заслужили это "золото". Дуэт растет просто на глазах, фигуристы развиваются, постоянно ищут что-то новое, "свои" элементы. Нынешний сезон складывается для Александры Назаровой и Максима Никитина как никогда удачно, будем надеяться, что и завершится он так же успешно", - заявила Галина Чурилова, которая находится в Алматы.

Добавим также, что для двукратных чемпионов Украины Назаровой и Никитина - это вторая награда крупных международных соревнований. В 2015 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров. После этого воспитанники Галины Чуриловой, которые сейчас тренируются в США у Игоря Шпильбанда, быстро освоились среди "взрослых" дуэтов, демонстрируя стремительный прогресс. Так, на чемпионате Европы 20-летняя Александра и 22-летний Максим вошли в топ-десятку лучших танцевальных пар континента, заняв 9-е место.

На прошлой зимней Универсиаде в Испании и Словакии в 2015 году украинские атлеты-студенты завоевали 5 наград - 2 "золота", 1 "серебро" и 2 "бронзы".

Всемирные зимние студенческие игры-2017 пройдут до 8 февраля.

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